Белый дом обвинил Россию в использовании вакцины от COVID-19 в дипломатических целях

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Россия и Китай используют успехи в разработке вакцин от коронавирусной инфекции для достижения собственных целей на дипломатической арене. Такое мнение в пятницу, 12 февраля, выразила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки.

От имени американских властей Псаки выразила обеспокоенность «попытками» России и Китая использовать вакцины в качестве дипломатического инструмента, а также пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден обсуждает вопросы вакцинации от COVID-19 с лидерами многих стран мира и «намерен вернуть США центральное место на мировой арене».

Она также напомнила, что Соединенные Штаты возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения, поскольку «это важно и обезопасит людей», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира. Препарат зарегистрировали уже 26 государств.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты разработали технологию, которая позволяет создать вакцины против нескольких штаммов коронавирусной инфекции.

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