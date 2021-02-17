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Ученые выявили потенциальный гибрид британского и калифорнийского штаммов COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые выявили потенциальный гибрид британского и калифорнийского штаммов COVID-19

Никита Абрамов

В мире

Эксперты обнаружили штамм коронавирусной инфекции, который, вероятно, может являться гибридом британской и калифорнийской формы COVID-19. Об этом сообщили на научной конференции в Нью-йоркской академии наук.

— У последовательности есть характерные признаки, указывающие на то, что это гибридный вирус, получившийся в результате рекомбинации двух различных линий SARS-CoV-2, — цитирует ученых издание New Scientist.

Рекомбинация — способность вирусов связывать и сочетать свои геномы в новых различных комбинациях. От обычной мутации это явление отличается тем, что изменений может быть не одно, а множество. Детали открытия не опубликованы.

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