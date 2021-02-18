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СМИ узнали причину срыва автоматической стыковки «Прогресса» с МКС
Фото: Youtube / Космический центр «Южный»

СМИ узнали причину срыва автоматической стыковки «Прогресса» с МКС

Татьяна Плотникова

Технологии

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-16» не смог пристыковаться к Международной космической станции в автоматическом режиме, как было запланировано, из-за повреждения. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, была повреждена антенна на космическом грузовике, ее положение отличалось от базового. Предположительно, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты-носителя.

Официального подтверждения или опровержения данной информации нет. В Роскосмосе отказались от комментариев до завершения работы специалистов, которые в настоящий момент собирают и анализируют данные, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Прогресс» должен был пристыковаться в автоматическом режиме к модулю «Пирс» в среду, 17 февраля, в 09:20 по московскому времени, но примерно в 20 метрах до станции Центр управления полетом дал указание космонавтам перейти на ручное управление.

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