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Цена нефти Brent превысила 65 долларов впервые с января 2020 года
Фото: pixabay.com

Цена нефти Brent превысила 65 долларов впервые с января 2020 года

Татьяна Плотникова

Экономика

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent с поставкой в апреле торгуются более чем по 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE в четверг, 18 февраля.

По состоянию на 04:05 по московскому времени цена фьючерсов выросла на четверть процентного пункта, до 65,06 доллара за баррель. Наряду с этим мартовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,26 процента, до 61,91 доллара за баррель.

К 04:55 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent подорожали до 65,2 доллара, мартовские контракты на WTI – до 61,85 доллара, сообщается на официальном сайте биржи ICE.

Ранее эксперты прокомментировали подорожание нефти, а также ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке. По их мнению, этому способствуют ожидания, что вакцинация от COVID-19 приведет к дальнейшему снятию ограничений, и мягкая политика Федеральной резервной системы, а также данные по прогнозу глобального спроса на нефть в 2021 году.

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