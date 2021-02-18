Новый праздник предложили учредить в России

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Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой учредить в стране новый праздник, посвятив его здоровому образу жизни.

В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко Хамзаев напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан — идеи, необходимой не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

Общественник выразил мнение, что ЗОЖ можно считать одним из основных элементов национальной идеи в современной России.

В связи с этим Хамзаев просит рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья, «выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», сообщает RT.

Ранее россияне рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта.

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