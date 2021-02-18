Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый праздник предложили учредить в России
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Новый праздник предложили учредить в России

Татьяна Плотникова

Общество

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой учредить в стране новый праздник, посвятив его здоровому образу жизни.

В письме министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко Хамзаев напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан — идеи, необходимой не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

Общественник выразил мнение, что ЗОЖ можно считать одним из основных элементов национальной идеи в современной России.

В связи с этим Хамзаев просит рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля, когда отмечается Всемирный день здоровья, «выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», сообщает RT.

Ранее россияне рассказали, сколько планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта.

Читайте также: Назван список хороших подарков мужчинам ко Дню защитника Отечества

праздникЗОЖфизическое здоровье
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте