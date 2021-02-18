Столичные археологи нашли фрагменты церковных колоколов конца XVIII — начала XIX веков

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные археологи обнаружили фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Их нашли во время прокладки инженерных коммуникаций.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что сам археологический сезон пока не начался, основные раскопки начнутся с наступлением тепла, однако наблюдения ведутся круглый год. По его словам, осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам.

— Кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю. Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить, — подчеркнул Алексей Емельянов.

Он уточнил, что вес первой находки составил 13,8 килограмма. Осколок в форме трапеции оказался толщиной в семь сантиметров. На нем виднеются надписи, выполненной церковнославянскими буквами: «…аркад…».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Второй фрагмент треугольной формы и толщиной в 2,5 сантиметра чуть легче. На осколке отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий, — «…дающи…».

Предполагается, что археологи внимательно изучат найденные артефакты, после этого их отреставрируют и передадут в музейный фонд столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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