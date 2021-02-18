Роскачество рассказало, какое вино лучше подарить мужчине на 23 февраля

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Ко Дню защитника Отечества мужчинам стоит подарить крепкие выдержанные вина. Исследование данного сорта алкогольных напитков провели в Роскачестве.

Подобные вина объединяет крепление спиртом во время производства. Согласно закону «О развитии виноградарства и виноделия в России», к крепким винам относят ликеры, кагор, портвейны, мадеры и хересы, объяснили в Роскачестве.

По данным исследования, большая часть ликерных вин производится на Крымском полуострове, а также в Южном Дагестане и Краснодарском крае. Первые места эксперты отдали винам Derbend Gold и Derbend Самур, которые произвел «Дербентский коньячный комбинат». Третье место занял кагор компании «Фанагория», а четвертое — крымская «Солнечная Долина». Пятое место ушло к производителю Derbend из Дагестана.

Несмотря на высокое качество, стоимость вин находится в пределах одной тысячи рублей за 0,75 литра. Отмечается, что некоторые вина были куплены за цену ниже 700 рублей, в то время как зарубежные напитки подобного качества стоят в разы дороже.

— Безусловно, сладкие и крепкие вина — это нишевая категория. Во всем мире сейчас отмечается тренд на снижение градуса в потребляемых винах. Более популярны сухие вина, которые лучше сочетаются с принципами ЗОЖ. Тем не менее я могу только поздравить российских виноделов с такими стабильными результатами в категории ликерных вин, которые они из года в год показывают в «Винном гиде России», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам специалистов, ликерные вина являются качественными не только первые несколько лет. Однако лучшие вина должны провести не менее трех лет в бочке перед попаданием в бутылку. При выборе стоит обращать внимание на контрэтикетку, где рейтинговые отечественные вина имеют указание «защищенного географического указания (ЗГУ) ликерное».

— Рекомендую обращать внимание на последние годы урожая вина, представленного на полках. В магазинах далеко не всегда идеальные условия хранения, и долгое пребывание на полке большинство вин не улучшает. Однако с ликерными винами ситуация иная. Если найдете в продаже вина, которым сейчас 10–15 лет, считайте, что вам повезло. Тем более что стоит большинство таких вин не так дорого, — пояснил председатель дегустационной комиссии «Винного гида России», президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Пить многие вина стоит небольшими глотками, чтобы почувствовать послевкусие из сухофруктов, шоколада, ванили и специй. Кроме того, в Роскачество рекомендовали ориентироваться на рейтинг «Винного гида России» при выборе вин к 23 февраля.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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