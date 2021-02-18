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Роскачество рассказало, какое вино лучше подарить мужчине на 23 февраля
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Роскачество рассказало, какое вино лучше подарить мужчине на 23 февраля

Анастасия Волоснова

Потребление

Ко Дню защитника Отечества мужчинам стоит подарить крепкие выдержанные вина. Исследование данного сорта алкогольных напитков провели в Роскачестве.

Подобные вина объединяет крепление спиртом во время производства. Согласно закону «О развитии виноградарства и виноделия в России», к крепким винам относят ликеры, кагор, портвейны, мадеры и хересы, объяснили в Роскачестве.

По данным исследования, большая часть ликерных вин производится на Крымском полуострове, а также в Южном Дагестане и Краснодарском крае. Первые места эксперты отдали винам Derbend Gold и Derbend Самур, которые произвел «Дербентский коньячный комбинат». Третье место занял кагор компании «Фанагория», а четвертое — крымская «Солнечная Долина». Пятое место ушло к производителю Derbend из Дагестана.

Несмотря на высокое качество, стоимость вин находится в пределах одной тысячи рублей за 0,75 литра. Отмечается, что некоторые вина были куплены за цену ниже 700 рублей, в то время как зарубежные напитки подобного качества стоят в разы дороже.

— Безусловно, сладкие и крепкие вина — это нишевая категория. Во всем мире сейчас отмечается тренд на снижение градуса в потребляемых винах. Более популярны сухие вина, которые лучше сочетаются с принципами ЗОЖ. Тем не менее я могу только поздравить российских виноделов с такими стабильными результатами в категории ликерных вин, которые они из года в год показывают в «Винном гиде России», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По словам специалистов, ликерные вина являются качественными не только первые несколько лет. Однако лучшие вина должны провести не менее трех лет в бочке перед попаданием в бутылку. При выборе стоит обращать внимание на контрэтикетку, где рейтинговые отечественные вина имеют указание «защищенного географического указания (ЗГУ) ликерное».

— Рекомендую обращать внимание на последние годы урожая вина, представленного на полках. В магазинах далеко не всегда идеальные условия хранения, и долгое пребывание на полке большинство вин не улучшает. Однако с ликерными винами ситуация иная. Если найдете в продаже вина, которым сейчас 10–15 лет, считайте, что вам повезло. Тем более что стоит большинство таких вин не так дорого, — пояснил председатель дегустационной комиссии «Винного гида России», президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Пить многие вина стоит небольшими глотками, чтобы почувствовать послевкусие из сухофруктов, шоколада, ванили и специй. Кроме того, в Роскачество рекомендовали ориентироваться на рейтинг «Винного гида России» при выборе вин к 23 февраля.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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