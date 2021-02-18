Около 50 человек эвакуировали из-за возгорания в общежитии на северо-западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 14 Карта всех событий

Пожар произошел в общежитии Московского авиационного института (МАИ) на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 18 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось в одной из комнат на десятом этаже здания, которое располагается по адресу улица Вилиса Лациса, дом 14. Порядка 50 жителей эвакуировали.

На данный момент спасатели запросили пять автобусов, чтобы разместить эвакуированных, а также не менее пяти нарядов скорой помощи.

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