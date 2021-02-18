Арестован студент, зарезавший одногруппника в Новосибирске

Фото: Пресс-центр МВД России

Студента Новосибирского государственного техуниверситета арестовали на два месяца за убийство одногруппника в сквере. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в суде.

Инцидент произошел 16 февраля. Студенты-одногруппники поссорились из-за девушки. В результате 22-летний парень достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения спины и других частей тела. От полученных травм 26-летний молодей человек скончался на месте происшествия.

— Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля, — говорится в сообщении.

Специалисты установили круг свидетелей преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружили и изъяли орудие преступления, а также назначили экспертизы, передает РИА Новости.

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