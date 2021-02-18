Средняя стоимость однушки в новостройках Москвы подорожала в январе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве впервые в истории столичного рынка подорожала до девяти миллионов рублей. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Метриум».

Так, в декабре минувшего года средняя стоимость такого жилья составляла 8,8 миллиона рублей, а в январе 2020 года — 7,6 миллиона рублей. Отмечается, что за месяц однушки подорожали на два процента, а за прошедший год — на 19 процентов.

Кроме того, средняя стоимость квартиры в столичных новостройках за год увеличилась на 12 процентов и составила 11,6 миллиона рублей. За 2020 год выросли в цене студии в эконом- и комфорт-классе. Стоимость двухкомнатных квартир увеличилась на 20 процентов до 13 миллионов рублей, а трехкомнатные квартиры — на 19 процентов до 17,3 миллиона рублей.

Помимо этого, средний квадратный метр в однокомнатных квартирах на данный момент стоит 224 тысячи рублей, покупателям студий он обходится в 241 тысячу рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

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