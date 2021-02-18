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Пассажиры столичного метро смогут заказать индивидуальный дизайн «Тройки»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пассажиры столичного метро смогут заказать индивидуальный дизайн «Тройки»

Юлия Ямпольская

Транспорт

Пользователи «Троек» теперь могут заказать индивидуальный дизайн транспортной карты, разместив на нем свои изображения, а также фото и ФИО. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили на сайте сувенирного магазина Московского метрополитена.

Уточняется, что стоит такая карта будет 200 рублей. Кроме того, при оформлении абонемента на год платить за изготовление не нужно.

— Теперь при покупке годового абонемента всех пассажиров ждет стильный подарок – персонализированная «Тройка», — говорится в сообщении.

Горожане смогут получить свой подарок двумя способами — в мобильном приложении «Метро Москвы», а также в кассе метрополитена. В любом случае пассажир получит промокод, который нужно будет активировать на сайте.

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