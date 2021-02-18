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Более 60 машино-мест выставили на торги в Хорошево-Мневниках
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 60 машино-мест выставили на торги в Хорошево-Мневниках

Юлия Ямпольская

Город

На городские торги выставили 65 машино-мест в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы в четверг, 18 февраля.

Уточняется, что площадь объектов составляет от 13 до 18,7 квадратного метра. Парковочные места расположены на шестом и седьмом этажах многоуровневого паркинга.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, здание оборудовали необходимыми коммуникациями, в частности, центральным отоплением.

— Все объекты свободны от обременений и готовы к использованию в качестве парковочных мест. В прошлом году на торгах было реализовано 453 машино-места общей площадью 8,7 тысячи квадратных метров, из них 25 объектов — через аукционы, — уточнил руководитель ведомства.

Участвовать в аукционах могут любые физические и юридические лица, кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля РФ превышает 25 процентов.

Заявки в электронной форме можно подать до 17 и 24 марта 2021 года. Торги пройдут 25 марта и 1 апреля соответственно.

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