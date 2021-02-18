Завершается монтаж опор колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

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К завершению подходит монтаж опорных конструкций самого высокого колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы», которое появится в районе ВДНХ. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе проекта.

На данный момент специалисты возводят третий ярус конструкций с левой и правой стороны аттракциона. Затем начнется новый этап работ, в ходе которого будет установлена главная ось.

Напомним, самое высокое колесо обозрения в Европе начали монтировать в декабре 2020 года. После окончания монтажа двух уровней колонн с левой стороны одновременно на обе части опорных конструкций специалисты приступили к возведению третьего яруса.

Возле колеса обозрения строится многофункциональный центр, объединяющий в себе концептуальный фуд-молл, рестораны, а также кинотеатр, детскую игровую зону, магазины, пространства под мастер-классы и выставки, передает Интерфакс.

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