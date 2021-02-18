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Почти две тысячи оцифрованных картин представила Третьяковская галерея в новом проекте
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Почти две тысячи оцифрованных картин представила Третьяковская галерея в новом проекте

Юлия Ямпольская

Город

Порядка двух тысяч картин представлено в новом цифровом проекте Государственной Третьяковской галереи «Моя Третьяковка». Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, каждое произведение будет сопровождаться интересным текстом от научных сотрудников и хранителей, которые они написали специально для этого сайта.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что мы впервые публикуем онлайн такое большое количество произведений и прекрасно понимаем, что для нас это возможность гораздо более глубокого познания размаха и масштаба коллекции Третьяковской галереи, — цитирует Трегулову агентство городских новостей «Москва».

Главная идея цифрового проекта заключается в популяризации русского искусства и коллекции музея. В будущем специалисты разработают англоязычную версию проекта.

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