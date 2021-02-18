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В Кремле ответили на вопрос о судебном процессе над Бабарико
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле ответили на вопрос о судебном процессе над Бабарико

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече обсудят заявление о «кукловодах» минских протестов из России, если они действительно были. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

По его словам, в Кремле обязательно проверят, что это были за заявления.

— Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности, — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, следят ли в Москве за процессом над бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы говорилось о российских «кукловодах» во время минских протестов.

При этом представитель Кремля отметил, что в России не могут никак комментировать сам процесс, так как он относится к внутренним делам Белоруссии, передает РИА Новости.

Встреча президентов России и Белоруссии назначена на 22 февраля.

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Дмитрий ПесковБелоруссиясуд
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