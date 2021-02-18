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Более 8,5 тысячи дворников убирали снег с улиц в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 8,5 тысячи дворников убирали снег с улиц в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Общество

В Подмосковье более 8,5 тысячи дворников убирали снег с улиц в ночь с 17 на 18 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области, ссылаясь на слова министра благоустройства Михаила Хайкина.

Уточняется, что дороги в Московской области продолжают очищать от последствий метели. К работам были привлечены 8,6 тысячи дворников и 1,2 тысячи единиц специальной техники.

— В первую очередь силы брошены на очистку выходов из подъездов и тротуаров вдоль домов, подходов к остановкам общественного транспорта, основного хода на внутридворовых и внутриквартальных проездах. Затем убираются парковки, детские и спортивные площадки, — добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в ночь с 17 на 18 февраля с подмосковных улиц вывезли 4606 кубометров снега. Коммунальные службы расчистили порядка 8,47 миллиона квадратных метров общественных территорий и 7,09 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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