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Правоохранители выявили более 170 нелегальных трудовых мигрантов на стройках Москвы
Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Правоохранители выявили более 170 нелегальных трудовых мигрантов на стройках Москвы

Анастасия Колоскова

Город

В результате проверок, которые прошли с ноября 2020 года по январь 2021-го на крупных строительных объектах столицы, правоохранители привлекли к ответственности за работу без патента 174 иностранных гражданина. Об этом сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Нарушителям грозит административное выдворение за пределы страны.

В отношении работодателей, нарушивших законодательство при работе с мигрантами, проводятся административные расследования. Закон предусматривает для них штраф в размере от 400 тысяч рублей до миллиона рублей, а также административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Как отметил Кирилл Прутов, в условиях пандемии коронавируса использующие труд мигрантов организации должны максимально ответственно относиться к вопросам их трудоустройства.

— В связи с этим ГУ МВД России по г. Москве активизированы проверки работодателей на предмет законности привлечения к работе иностранных граждан. Особое внимание уделяется проверкам организаций, за которыми числятся трудовые мигранты, имеющие задолженность по оплате патента или своевременно не переоформившие патент на новый срок, — уточнил он.

Власти еще раз напомнили, что работа без патента или с неоплаченным патентом является нарушением миграционного законодательства и со стороны работника, и со стороны его работодателя.

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