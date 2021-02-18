Анастасия Ракова: Среди москвичей всех возрастов наблюдается спад заболеваемости COVID-19

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова / Фото: Пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития

В Москве идет спад заболеваемости коронавирусом среди всех возрастных групп, в частности среди детей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, среди учащихся младших классов школы уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 11 процентов.

— Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30 процентов, — пояснила заммэра.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что выход школьников на очное обучение не привел к ухудшению эпидемиологической обстановки.

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