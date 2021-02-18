Столичные врачи вылечили 2514 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2514 человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 878 655. За последние сутки госпитализировали 781 человека.

В столице выявили 1950 случаев коронавируса. Таким образом, количество выявленных в Москве случаев увеличилось до 960 687. В России за минувшие сутки выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее инфекционист назвал причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19.

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