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В Москве за сутки выявили 1950 случаев коронавируса
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 1950 случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа выявили 1950 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что количество выявленных в Москве случаев увеличилось до 960 687.

В России за минувшие сутки выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. В стране полностью вылечились 18 730 человек.

В Москве за сутки выявили 1950 случаев коронавирусаФото: Оперштаб

Ранее инфекционист назвал причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19.

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