Инфекционист назвал причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19
На результаты теста может повлиять время сдачи анализов и индивидуальные особенности организма человека.
— Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов, — подчеркнул специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.
Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, почему у некоторых пациентов после прививки тесты к коронавирусу отрицательные. Это может быть связано с неправильно выбранным лабораторным исследованием, передает ФАН.
Ранее инфекционист рассказала о том, сколько прививок необходимо ставить переболевшим коронавирусом.
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