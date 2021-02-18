Инфекционист перечислила особенности вакцинации переболевших коронавирусом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы вакцины, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

— Да, такое может быть с точки зрения законов иммунологии. На практике нам это дает то, что говорят переболевшим, что у них нет необходимости в вакцине. Недавно, 18 января, вышла новая работа в Nature, которая показала, что больше трех месяцев у переболевших есть антитела, — прокомментировала эксперт результаты исследования.

По ее словам, иммунитет работает так: если организм помнит инфекцию и человек заболевает, то начинают активно вырабатываться антитела. Поэтому прививка может «заставить» организм вспомнить болезнь и выработать больше антител. Пока врачи точно не знают, сколько в крови могут продержаться эти антитела, спадут они через две недели, как у всех, или нет, передает РИА Новости.

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