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Врач оценила связь группы крови с тяжестью коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Врач оценила связь группы крови с тяжестью коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Однозначный вывод о наличии взаимосвязи между группой крови человека и риском заболеваемости коронавирусной инфекцией или тяжестью течения данного заболевания сделать невозможно. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

Медик пояснила, что к настоящему времени проведено несколько исследований на данную тему, но все они недостаточно масштабны. Тем не менее, авторы этих работ обнаружили определенную тенденцию.

Выяснилось, что в числе заболевших COVID-19 меньше всего людей с первой группой крови. Кроме того, у таких пациентов ниже риск развития тромбоэмболий и сердечно-сосудистых осложнений.

При этом пациенты со второй и четвертой группами заболевают коронавирусом чаще и переносят его тяжелее, рассказала Кулинкович. В частности, исследование в Китае показало, что среди умерших пациентов больше всего было обладателей второй группы крови.

— Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются, — рассказала врач агентству «Прайм».

Ранее врачи оценили вероятность влияния COVID-19 на представителей разных рас.

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