Много факторов: врачи оценили вероятность влияния COVID-19 на представителей разных рас

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Исследования ученых о том, что у разных рас коронавирус протекает по-своему с точки зрения эпидемиологии и каких-либо прогнозов, имеют ряд ограничений. Такого мнения придерживаются российские медики, опрошенные корреспондентом «Вечерней Москвы».

В научных изысканиях британских специалистов приняли участие 1737 пациентов старше 16 лет, из которых: 538 азиатов, 707 белых пациентов и 340 темнокожих. У каждого из них был подтвержден коронавирус. На 30-й день 511 больных, или 29 процентов от общего числа, скончались.

По итогам работы эксперты сделали выводы, что вероятность смерти у пациентов из Азии и у чернокожих в 1,49 раза и 1,3 раза выше, чем у белых. Кроме того, представители этнических меньшинств имели повышенный шанс оказаться в отделениях интенсивной терапии или на аппаратах ИВЛ.

Три элемента анализа

Как считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, такого рода изыскания относят к поперечным эпидемиологическим исследованиям, имеющим ряд ограничений, хотя информация в них содержится очень полезная.

— В дизайне могут быть несоответствия, не позволяющие широко трактовать результаты исследования. Это во-первых. Во-вторых, многое связано с поведением людей в социуме. Более рискованное, меньшее желание соблюдать какие-то меры у каких-либо народов, конечно же, играет свою роль. Притом что с точки зрения генетики одна и та же этническая группа может по-разному вести себя в Британии и в Африке, — отметил эксперт.

Третьим фактором, но менее значимым, чем два предыдущих, Крючков назвал физиологические и генетические особенности рас и национальностей.

— Мы знаем, что и артериальная гипертензия, и многие другие заболевания по-разному проявляются у людей разных рас. В США много таких исследований. Там, как известно, в большом количестве присутствуют представители многих рас и национальностей. И здесь может быть у людей монголоидной расы и у негроидной разное количество целевых рецепторов. Надо в этом разбираться. Нельзя говорить, что заболеванию подвержены все одинаково, — добавил специалист.

Концепция, а не прогноз

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, подполковник запаса Алексей Водовозов назвал исследование британских ученых «находкой», когда просто взяли некую когорту пациентов и разделили по различным признакам, в том числе по расово-этническим.

— Насколько это экстраполируемо на популяцию в целом Земли, сказать сложно. Но нужно подчеркнуть, что бывают некоторые реакции, действительно отличающиеся у представителей разных рас. Например, очень хорошо известно, что одни и те же средства, снижающие давление, по-разному действуют на представителей негроидной расы и на представителей европеоидной расы. Эффективность лекарств отличалась на десятки процентов. Игнорировать это было нельзя, и для негроидной расы пришлось даже создавать отдельные препараты, — привел пример собеседник «ВМ».

Также представители разных рас могут отличаться вариациями ферментов, говорит Водовозов. Собственно, в случае с антигипертензийными препаратами именно в них и была причина. В чем же дело при коронавирусной инфекции, пока сказать сложно.

По словам врача, «находку» можно считать лишь концепционной, а не прогностической.

Все учесть нельзя

Для того чтобы на основе этого исследования строить какие-то модели, с точки зрения российского специалиста, нужны более масштабные исследования в разных точках земного шара.

— Желательно, чтобы при этом когорты людей были однородными. Сейчас ведь трудно определить, кто вчистую относится к той или иной расе. Плюс нужно понимать, что такие исследования будут сталкиваться с этическими проблемами. Потому что сегодня не модно копаться в этих направлениях, независимо от того, с какой целью это делается, — пояснил медик.

Как и Крючков, Водовозов не сбрасывает со счетов и тот факт, что в разных странах отличаются противоэпидемические меры, стиль поведения и объемы тестирования. Более-менее универсальны подходы к лечению, но и они везде со своими особенностями.

Врач подчеркивает, что сейчас ни одно исследование не может учесть все переменные факторы. Но у ученых возникает соблазн «зацепиться» за крупную причину, а расовая принадлежность является таковой, как, например, и группа крови, резюмировал эксперт.

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