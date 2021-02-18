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Неизвестный ранее штамм коронавируса обнаружили в Финляндии
Фото: pixabay.com

Неизвестный ранее штамм коронавируса обнаружили в Финляндии

Татьяна Плотникова

Общество

Исследователи из Финляндии выявили новый, неизвестный ранее, штамм коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает лаборатория Vita Laboratoriot Oy.

Согласно пресс-релизу, относящийся к новому штамму возбудитель COVID-19 выявили в образце коронавируса из южной Финляндии. Вирус, получивший предварительное название Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов.

Ученые подчеркивают, что мутации в новом штамме «затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов», что может оказать «значительное влияние на определение распространения болезни», сообщает РИА Новости.

Ранее министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

Как рассказали во Всемирной организации здравоохранения, новый британский штамм коронавирусной инфекции выявлен в общей сложности уже в 94 странах мира. Также расширилась география распространения новых штаммов COVID-19, обнаруженных в ЮАР (случаи выявлены в 46 странах мира) и Японии (21 государство).

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Финляндиякоронавирусновый штамм
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