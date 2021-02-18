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Сергей Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт»

Виктория Родимкина

Город

Международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса начинаются с 18 февраля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 февраля.

По словам главы города, российская часть международных исследований вакцины пройдет в столице на базе десяти поликлиник. При этом, уточнил мэр, «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У привившихся препаратом добровольцев сформировался иммунитет к коронавирусу.

— Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться через семь дней после прививки и достигнет максимума через месяц.

В основном этапе международных клинических испытаний поучаствуют шесть тысяч человек — по три тысячи добровольцев из России и Объединенных Арабских Эмиратов, добавил мэр.

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вакцинацияСергей Собянинкоронавирус
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