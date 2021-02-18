Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера «Ростелекома» по делу о получении взятки

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Басманный районный суд в Москве арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера компании «Ростелеком» Андрея Левакова, которого обвинили во взяточничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 18 февраля.

— Левакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля 2021 года, — говорится в тексте приговора.

Ранее сообщалось, что экс-менеджера «Ростелекома» обвинили по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее суд оштрафовал таможенника аэропорта Домодедово за получение взятки.

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