Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объявлен конкурс скульптур в память о русских гениях
Фото: pixabay.com

Объявлен конкурс скульптур в память о русских гениях

Елена Фролова

Культура

Конкурс проектов реставрации и установки памятников в Нижнем Новгороде объявила региональная администрация. Об этом сообщает «Царьград».

Уточняется, что речь идет о памяти шестерым российским гениям, жившим и трудившимся в разные эпохи. Среди них, Русский механик-изобретатель из мещан, прозванный нижегородским Архимедом, Иван Кулибин. Его многочисленные изобретения до сих пор вызывают изумление. Например, подъемное кресло, лифт, прожектор, самобеглая коляска, протез ноги, арочный мост, ведущий через Неву, и многое другое. Предположительно, памятник ему будет установлен на площадке между палатами Олисова и Успенской церковью.

Генерал-лейтенант, градоначальник Санкт-Петербурга, нижегородский военный губернатор, сенатор Николай Баранов также оказался в списке. Он изобрел винтовку системы Баранова образца 1869 года. Для горожан памятник этому деятелю станет поводом для того, чтобы вспомнить историю об эффективном управлении губернией и городом.

Еще одним героем конкурса стал советский ученый-минералог, основоположник прикладной минералогии, доктор геолого-минералогических наук Николай Федоровский, создавший в Нижнем Новгороде университет. Памятник ему может напомнить горожанам о том, какие горизонты может открыть перед человеком образование. Его планируют установить на террасе под набережной Федоровского.

Следующий человек, чью память хотят увековечить в Нижнем Новгороде, - советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Родионов. В военные годы вместе с городским руководством ему приходилось решать управленческие задачи уникальной сложности. Монумент хотят установить на улице Михаила Родионова, в микрорайоне «Медвежья долина».

Еще одной героиней творческого конкурса стала путешественница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии, первая женщина, принятая в члены Русского географического общества Александра Потанина, в чью честь назван кратер Потанина на Венере. Памятник могут разместить на площадке возле канатной дороги.

Замыкает список уникальных героев первая женщина - дипломированный врач России и Европы Надежда Суслова. Возможное место размещения монумента - сквер перед областной больницей имени Семашко.

Читайте также: Более 20 домов — объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до 2023 года

реставрацияНижний Новгородпамятник
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте