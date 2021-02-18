Объявлен конкурс скульптур в память о русских гениях

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Конкурс проектов реставрации и установки памятников в Нижнем Новгороде объявила региональная администрация. Об этом сообщает «Царьград».

Уточняется, что речь идет о памяти шестерым российским гениям, жившим и трудившимся в разные эпохи. Среди них, Русский механик-изобретатель из мещан, прозванный нижегородским Архимедом, Иван Кулибин. Его многочисленные изобретения до сих пор вызывают изумление. Например, подъемное кресло, лифт, прожектор, самобеглая коляска, протез ноги, арочный мост, ведущий через Неву, и многое другое. Предположительно, памятник ему будет установлен на площадке между палатами Олисова и Успенской церковью.

Генерал-лейтенант, градоначальник Санкт-Петербурга, нижегородский военный губернатор, сенатор Николай Баранов также оказался в списке. Он изобрел винтовку системы Баранова образца 1869 года. Для горожан памятник этому деятелю станет поводом для того, чтобы вспомнить историю об эффективном управлении губернией и городом.

Еще одним героем конкурса стал советский ученый-минералог, основоположник прикладной минералогии, доктор геолого-минералогических наук Николай Федоровский, создавший в Нижнем Новгороде университет. Памятник ему может напомнить горожанам о том, какие горизонты может открыть перед человеком образование. Его планируют установить на террасе под набережной Федоровского.

Следующий человек, чью память хотят увековечить в Нижнем Новгороде, - советский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров РСФСР Михаил Родионов. В военные годы вместе с городским руководством ему приходилось решать управленческие задачи уникальной сложности. Монумент хотят установить на улице Михаила Родионова, в микрорайоне «Медвежья долина».

Еще одной героиней творческого конкурса стала путешественница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии, первая женщина, принятая в члены Русского географического общества Александра Потанина, в чью честь назван кратер Потанина на Венере. Памятник могут разместить на площадке возле канатной дороги.

Замыкает список уникальных героев первая женщина - дипломированный врач России и Европы Надежда Суслова. Возможное место размещения монумента - сквер перед областной больницей имени Семашко.

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