Прокуратура обвинила поставщика парфюмерии в неуплате налогов на 238 миллионов рублей

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Россия, Москва, улица Кржижановского, 20/30к4 Карта всех событий

В прокуратуре Москвы утвердили обвинение по отношению к мужчине, который не уплачивал налоги на сумму более 238 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что фигурантом дела является генеральный директор компании по торговле парфюмерией и косметикой. Он предоставил налоговой инспекции документы, в которых заведомо занизил данные о расходах во время поставок четырем компаниям. Оказалось, что в деле были задействованы фиктивные фирмы, сами поставки не были осуществлены.

С 2013 по 2015 год мужчина уклонялся от уплаты налога на сумму более 238 миллионов рублей из-за незаконной деятельности.

— Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере»), — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направят для рассмотрения в Зюзинский районный суд.

Отмечается, что прокуратура также предъявила к обвиняемому иск о возмещении вреда, который он нанес бюджету РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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