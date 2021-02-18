Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поощрять работодателей за наем сотрудников от биржи труда предложили в Госдуме
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Поощрять работодателей за наем сотрудников от биржи труда предложили в Госдуме

Елена Фролова

Рынок труда

Поправку о том, что работодателей будут поощрять за наем сотрудников от государственной службы занятости, могут внести в законопроект о создании единой цифровой платформы в области труда. Об этом соавтор документа Андрей Исаев рассказал ФАН.

— Ко второму чтению планируется внести изменения по согласованию с правительством. Речь идет о мерах стимулирования работодателей, которые рассматривают соискателей по направлению службы занятости, — пояснил Андрей Исаев.

Уточняется, что инициативу внесла на рассмотрение в Госдуму России группа депутатов и сенаторов. Согласно документу, должна быть создана единая цифровая платформа в сфере трудовых отношений. Дистанционный формат поиска работы должен использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также предлагается обязать некоторых работодателей размещать на цифровой платформе информацию обо всех вакантных должностях.

Читайте также: Москвичам рассказали, как не нужно вести себя на собеседовании

Госдумаработодателибиржа труда
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте