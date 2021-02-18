Поощрять работодателей за наем сотрудников от биржи труда предложили в Госдуме

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Поправку о том, что работодателей будут поощрять за наем сотрудников от государственной службы занятости, могут внести в законопроект о создании единой цифровой платформы в области труда. Об этом соавтор документа Андрей Исаев рассказал ФАН.

— Ко второму чтению планируется внести изменения по согласованию с правительством. Речь идет о мерах стимулирования работодателей, которые рассматривают соискателей по направлению службы занятости, — пояснил Андрей Исаев.

Уточняется, что инициативу внесла на рассмотрение в Госдуму России группа депутатов и сенаторов. Согласно документу, должна быть создана единая цифровая платформа в сфере трудовых отношений. Дистанционный формат поиска работы должен использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Также предлагается обязать некоторых работодателей размещать на цифровой платформе информацию обо всех вакантных должностях.

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