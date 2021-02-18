Анастасия Ракова заявила, что школьникам Москвы помогут адаптироваться к очному обучению

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

Учащимся столичных школ помогут адаптироваться к очному формату обучения после длительной удаленки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что перед уроками для школьников будут проводить блиц-опросы на сложные темы. Это поможет учителям выявить, какую программу дети усвоили хуже в период пандемии коронавируса.

— Мы прекрасно понимаем, что ребята, которые вернулись в школу после достаточно длительного онлайн-обучения, требуют адаптации. Мы, конечно, постараемся по максимуму создать организационные и различные другие образовательные механизмы, которые этот процесс упрощают, помогают детям восстановить знания, нивелировать определенные пробелы, у кого они появились, — пояснила заммэра.

Уточняется, что для учеников 9–11-х классов введут специальные занятия, на которых их будут готовить к экзаменам. Проект будет носить название «Суббота московского выпускника», в его рамках лучшие столичные педагоги будут разбирать сложные задания ЕГЭ.

Кроме того, школьники сами смогут проверять свои знания на базе «Московской электронной школы», сообщает Интерфакс.

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