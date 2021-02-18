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Бизнесмена Журавлева арестовали по делу о захвате рынка в Москве и вымогательстве
Фото: Вечерняя Москва

Бизнесмена Журавлева арестовали по делу о захвате рынка в Москве и вымогательстве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 7-й Ростовский переулок, 21 Карта всех событий

В Москве был арестован бизнесмен Денис Журавлев, который силой захватил Усачевский рынок и вымогал 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Хамовнического суда.

Уточняется, что мера пресечения по отношению к предпринимателю была принята в среду, 17 февраля. Захват рынка Журавлев осуществлял совместно с сооснователем сети магазинов «Пятерочка» Андреем Рогачевым.

— Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Журавлева удовлетворено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел осенью 2015 года. Рогачев угрожал предпринимателю Михаилу Горяинову и требовал передать ему имущество на сумму порядка 40 миллионов рублей.

Позднее, в 2016 году, бизнесмен вступил в сговор с Журавлевым, который нанял вооруженную группировку для захвата рынка. Вместе с захватчиками в камуфляжной форме он прибыл на рынок и выдвинул требования гендиректору рынка Александру Мартьянову о разделе совместного с Горяиновым бизнеса

Полиция задержала Журавлева в ночь на 16 февраля 2021 года. Уточняется, что он дал признательные показания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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