Подмосковные медики спасли беременную женщину, потерявшую 4,5 литра крови

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Подмосковные врачи провели операцию женщине, у которой началось кровотечение на 37 неделе беременности. Пациентка потеряла 4 500 миллилитров крови, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Уточняется, что пациентка поступила в Видновский перинатальный центр. У беременной женщины выявили врастание плаценты в рубец на матке.

— В Видновский перинатальный центр на плановую операцию поступила беременная с врастанием плаценты в рубец на матке. Однако внезапно у пациентки открылось кровотечение, в связи с этим женщина была прооперирована в экстренном порядке. Несмотря на огромные размеры аневризмы и массивную кровопотерю 4 500 миллилитров, которая составила 50 процентов от объема крови пациентки, жизнь матери была спасена, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, у женщины родился здоровый и доношенный ребенок, ростом 50 сантиметров и весом 3 килограмма 240 граммов. В настоящее время, маме и ее новорожденному ничего не угрожает.

Отмечается, что Видновский перинатальный центр специализируется на подобных проблемах у беременных женщин. По информации пресс-службы, медики центра запатентовали три методики, которые позволяют лечить данные патологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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