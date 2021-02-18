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Гаффская болезнь подтвердилась у двух россиян
Фото: mos.ru

Гаффская болезнь подтвердилась у двух россиян

Кирилл Николаев

Здоровье

В Тобольске у двух человек подтвердилась гаффская болезнь. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Отмечается, что пациентов направили в токсикологическое отделение тюменской больницы. Организмы мужчин дают хороший ответ на лечение.

О случая гаффской болезни (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия — Прим. «ВМ») в Тюменской области стало известно в 2019 году. Источником заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан и карась. У человека появляются острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

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болезньТюменская областьгоспитализация
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