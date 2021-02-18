Названы неочевидные причины депрессии

Следствием плохого настроения может быть обычная головная боль / Фото: https://pixabay.com/ru

Эксперты заявили, что «проблемы души» могут быть связаны с физическими заболеваниями тела. Как пояснил в разговоре с «Вечерней Москвой» психолог, врач-психиатр Владимир Крупин, депрессия в своем симптоматическом комплексе имеет много проявлений, напоминающих ряд других заболеваний.

По словам доктора, помимо психических проблем, видимость депрессии могут создавать и заболевания соматические. Невыраженные, слабые и при этом длительные боли могут ухудшать как самочувствие, так и общее психическое состояние человека. Причиной может быть головная боль вследствие проблем с давлением или ноющие суставы.

— Разница между психической депрессией и общим подавленным состоянием в том, что обычное уныние проходит. К примеру, общее подавленное состояние может ощущаться при нехватке в организме витамина D. Все симптомы исчезнут вместе с хандрой после того, как больной станет приниматьвитамин, которого ему не хватает. Бороться с настоящей депрессией очень трудно, — это серьезное психическое заболевание, оно мешает жить, — объяснил Крупин.

Врач-психиатр посоветовал обращаться к специалисту сразу, если вы осознали, что в вашей жизни «что-то не так». Медики разберутся, нужна ли помощь терапевта или предстоит курс психотерапии с возможным применением антидепрессантов.

Клинический психолог, профессор Института психологии РАН Надежда Тарабрина рассказала, что опытный психолог или психиатр всегда выявит причины депрессии и поможет либо самостоятельно, либо в процессе комплексного лечения хронических болезней тела.

Профессор указала, что обычно люди называют «депрессией» плохое настроение. По словам Тарабриной, настоящая депрессия — тяжелое психическое расстройство, оно не носит временный характер и не проходит само по себе:

— Причиной подавленного состояния, которое человек принимает за депрессию, может быть плохое самочувствие, связанное как с психологическими факторами (какими-либо индивидуальными жизненными событиями, стрессом), так и с соматическими (телесными) недугами. Аллергия, проблемы эндокринного характера, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата могут проявляться, помимо прочего, и в плохом настроении, — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

Клинический психолог пояснила, что нарушать здоровый сон и аппетит могут десятки заболеваний, о которых больной даже не подозревает.

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