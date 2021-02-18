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Росстат заявил о росте ввода жилья в стране в январе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Росстат заявил о росте ввода жилья в стране в январе

Кирилл Николаев

Недвижимость

Ввод жилья в России в январе 2020 года увеличился по сравнению с январем прошлого года на 15,1 процента и составил 5,7 миллиона квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, в прошлом месяце в России возведено 515 многоквартирных домов. Всего было построено 79,6 тысячи новых квартир.

Как отметили в Росстате, по итогам 2020 года ввод жилья в России уменьшился на 1,8 процента до 80,6 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость.

Читайте также: Опубликован рейтинг российских регионов по вводу жилья на душу населения

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