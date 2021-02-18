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Росстат заявил о снижении безработицы в январе
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росстат заявил о снижении безработицы в январе

Кирилл Николаев

Общество

Безработица в России в январе 2021 года снизилась до 5,8 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике, 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше числились как безработные в январе. По данным Роструда, в качестве безработных в органах службы занятости населения зарегистрированы 2,5 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона получали пособие по безработице.

Как отметили в Росстате, общий уровень безработицы почти вернулся к уровню апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

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