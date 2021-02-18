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Москвичи смогут выкупить три помещения в центре столицы для своих бизнес-идей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичи смогут выкупить три помещения в центре столицы для своих бизнес-идей

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Анны Северьяновой, 3с3 Карта всех событий

Москвичи смогут выкупить три помещения в центре столицы для реализации своей бизнес-идеи. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Уточняется, что выставленные на продажу объекты находятся в историческом центре Москвы рядом с музеями, ресторанами и театрами. Торги планируют провести 7 апреля 2021 года.

— У всех лотов выгодное месторасположение и приемлемая цена. Все они со свободным назначением, поэтому подойдут под любую бизнес-идею инвесторов, — пояснил начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева.

Первый объект площадью 17,1 квадратного метра расположен в третьем доме по улице Анны Северьяновой. Его стартовая цена составляет два миллиона рублей. Второй находится по адресу улица Бахрушина, дом 1, строение 1. Его площадь составляет 173,9 квадратного метра, а цена — 27,7 миллиона рублей. Третий лот площадью 59,8 квадратного метра расположен в доме 7 по Весковскому переулку. Его начальная цена — 12,4 миллиона рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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