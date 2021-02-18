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Саламандра из Московского зоопарка переехала в новый просторный бассейн
Московский зоопарк / Фото: Анна Быкова

Саламандра из Московского зоопарка переехала в новый просторный бассейн

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Саламандру из Московского зоопарка переселили в новый просторный бассейн. Об этом рассказала пресс-служба зоосада в своем Instagram-аккаунте.

В ролике видно, как два сотрудника зоосада вынимают животное из воды и кладут в небольшую переноску, откуда его перенесли в новый бассейн.

— Сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих бережно подняли амфибию, прикрыли мордочку, чтобы не мешал яркий свет, и переселили в другой бассейн, — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что во время переезда животное взвесили. Оказалось, что саламандра весит 20 килограммов.

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Московский зоопаркживотныебассейн
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