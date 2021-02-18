Попова: новый COVID-тест может выявить мутацию штаммов коронавируса из Британии и ЮАР

Фото: Правительство РФ

Новые российские тесты для выявления у пациентов британского штамма COVID-19 смогут зафиксировать мутацию вируса из Бразилии и ЮАР. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Данная разработка является уникальной, отметила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

— Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня много говорят. Она есть не только в британском штамме, она есть в южноафриканском и бразильском, — пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что российская тест-система позволит отличать «привычный для нас» коронавирус от его мутаций.

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