Анастасия Ракова: Возвращение детей в школы не ухудшило эпидемиологическую ситуацию

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Возвращение столичных школьников после дистанционного обучения к очному не ухудшило ситуацию в Москве с коронавирусом. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Уже прошел месяц, как ребята вернулись к очному обучению... Мы наблюдаем, что это не повлекло за собой ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, — пояснила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Анастасия Ракова заявила, что в Москве идет спад заболеваемости коронавирусом среди всех возрастных групп, в частности среди детей.

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