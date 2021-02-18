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Места временного складирования снега организовали в Москве из-за сильной метели
Фото: АГН Москва

Места временного складирования снега организовали в Москве из-за сильной метели

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Миусская площадь Карта всех событий

В Москве организовали места временного складирования снега из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, столичные улицы продолжают очищать от снега. Для его оперативного вывоза с дорог коммунальщики организовали места, где снег хранят временно. Одну из подобных территорий складирования расположили на Миусской площади, на участке от улицы Александра Невского до улицы Фадеева.

Видео: пресс-служба Комплекса городского хозяйства в Telegram-канале. 

Уточняется, что с мест временного складирования снег будут оперативно вывозить на специальные снегоплавильные пункты.

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