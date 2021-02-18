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Эксперты ВОЗ выяснили, что кролики и барсуки могли повлиять на распространение COVID-19
Фото: https://es.wikipedia.org

Эксперты ВОЗ выяснили, что кролики и барсуки могли повлиять на распространение COVID-19

Анастасия Волоснова

Животные

Во Всемирной организации здравоохранения рассматривают версию о появлении коронавируса из-за продажи на рынке в Ухане барсуков и кроликов. Об этом написали в четверг, 18 февраля, в газете The Wall Steet Journal.

Уточняется, что разработкой данной версии занимался зоолог Питер Дасзак. Он вместе с другими членами ВОЗ отправился в Китай для изучения природы коронавируса. Дасзак обнаружил в холодильниках на рынке в Ухане тушки кроликов и хорьковых барсуков, отметили в исследовании.

По словам специалиста, у животных не выявили коронавирус. Однако выяснилось, что они могут переносить COVID-19.

Другой участник миссии ВОЗ в Китае, глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус, профессор Марион Купманс также отметила, что хорьковые барсуки и кролики могли повлиять на распространение вируса, сообщает ТАСС.

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