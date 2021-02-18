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Почти все пожилые жители Англии привились от COVID-19 первой дозой вакцины
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти все пожилые жители Англии привились от COVID-19 первой дозой вакцины

Анастасия Волоснова

В мире

В Великобритании порядка 99,3 процента людей пожилого возраста привились от коронавируса первой дозой вакцины. Уточняется, что привитым было от 75 до 79 лет. Об этом рассказали СМИ со ссылкой на местные службы здравоохранения.

Среди жителей Англии в возрасте от 70 до 74 лет данный показатель составляет 92,3 процента. В британских домах престарелых привились более 94 процентов постояльцев и почти 70 процентов сотрудников.

По заявлению премьер-министра Бориса Джонсона всего в Великобритании от коронавируса привились более 15 миллионов человек, сообщает Интерфакс.

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