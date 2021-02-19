Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Красотка!»: звезда Comedy Woman Ангарская показала, как сильно похудела
Надежда Ангарская восхитила фанатов / Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Красотка!»: звезда Comedy Woman Ангарская показала, как сильно похудела

Юлия Курганова

Звезды

Артистка Надежда Ангарская из проекта Comedy Woman приняла участие в шоу «Последний герой». Она часто делится своими буднями на странице в социальной сети Instagram. На одном из последних снимком знаменитость показала фанатам, как сильно похудела.

Ангарская на фото запечатлелась в шортах, которые ей сильно велики. Она сообщила, что в этом наряде прилетела на съемки программы, а теперь ей придется по возращении домой покупать новые вещи. Она не стала раскрывать, сколько точно сбросила килограммов и какой теперь размер носит. Также артистка не рассказала о своем рационе, который помог ей так похудеть.

— Это мои шорты, в которых я прилетела на «Последний герой». Возвращаюсь домой и сразу же иду покупать новые, — написала под снимком знаменитость.

Поклонники отметили, что Ангарской очень идут изменения в фигуре. Они написали множество комплиментов.

«Ну разве не чудо-чудесное?»; «Какая вы загорелая и красивущая. Надя, это победа и заветная цифра на весах, наверное, достигнута»; «Надя, вы большая молодец»; «Красотка!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее звезда Comedy Woman рассказала о неудачном браке с иорданцем. Они познакомились в соцсетях, когда актрисе было 32 года, и развелись спустя пять с половиной лет.

Читайте также: В Сети оценили фото без макияжа звезды Comedy Woman Екатерины Скулкиной

похудениефотоНадежда Ангарская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Александр Лебзяк
Александр Лебзяк

Главное в боксе — это защита

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте