«Красотка!»: звезда Comedy Woman Ангарская показала, как сильно похудела

Надежда Ангарская восхитила фанатов / Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Артистка Надежда Ангарская из проекта Comedy Woman приняла участие в шоу «Последний герой». Она часто делится своими буднями на странице в социальной сети Instagram. На одном из последних снимком знаменитость показала фанатам, как сильно похудела.

Ангарская на фото запечатлелась в шортах, которые ей сильно велики. Она сообщила, что в этом наряде прилетела на съемки программы, а теперь ей придется по возращении домой покупать новые вещи. Она не стала раскрывать, сколько точно сбросила килограммов и какой теперь размер носит. Также артистка не рассказала о своем рационе, который помог ей так похудеть.

— Это мои шорты, в которых я прилетела на «Последний герой». Возвращаюсь домой и сразу же иду покупать новые, — написала под снимком знаменитость.

Поклонники отметили, что Ангарской очень идут изменения в фигуре. Они написали множество комплиментов.

«Ну разве не чудо-чудесное?»; «Какая вы загорелая и красивущая. Надя, это победа и заветная цифра на весах, наверное, достигнута»; «Надя, вы большая молодец»; «Красотка!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее звезда Comedy Woman рассказала о неудачном браке с иорданцем. Они познакомились в соцсетях, когда актрисе было 32 года, и развелись спустя пять с половиной лет.

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