Синоптики предупредили о морозной погоде в Москве 19 февраля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 19 февраля, столичный регион будет находиться на северо-западной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-14 градусов. В Подмосковье температура ожидается 19-14 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что на повышенном фоне атмосферного давления содержание кислорода в приземном воздухе будет высоким. При таких погодных условиях сохраняется риск простудных заболеваний, особенно среди молодежи, которая очень сложно перестраивается в выборе формы одежды. При наличии хронических заболеваний в группу риска попадают люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания, и метеочуствительные, для которых даже незначительные перепады метеопараметров являются нагрузкой.

Нужно следовать рекомендациям врачей, избегать переохлаждения, при необходимости принимать препараты первой помощи, а чтобы снизить проявления гиподинамии делать легкие физические упражнения или дыхательную гимнастику на балконе. Если позволяет самочувствие, то не стоит пренебрегать кратковременными прогулками на воздухе.

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