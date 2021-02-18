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Москвичам пообещали возвращение морозов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам пообещали возвращение морозов

Анастасия Колоскова

Город

Согласно прогнозам синоптиков, в выходные и в начале следующей недели температура воздуха в столице может опускаться до минус 27 градусов в ночное время. Днем ожидается 22–24 градуса мороза.

Как уточняют городские власти, коммунальщики обеспечат тепло в квартирах москвичей. Корректировка температуры в системе отопления города происходит автоматически. За показателями датчиков следит диспетчерская служба. Так, тепло регулируют за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

В настоящее время температура теплоносителя в системе столичного отопления отображает максимальный показатель — 130 градусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что снегопад, ожидающийся в Москве с 21 по 23 февраля, увеличит сугробы на 10–12 сантиметров.

Читайте также: Москвичей предупредили о неустойчивой погоде и температурных скачках в ближайшие дни

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