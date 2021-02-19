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Эксперт по финансам объяснил, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт по финансам объяснил, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию

Юлия Курганова

Дети

Детей стоит учить обращению с финансами с раннего возраста, при этом начать управление собственным инвестиционным портфелем они могут с подростковых лет при условии контроля их действий взрослыми. Такое мнение высказал исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей.

— Формировать инвестиционный портфель можно с подросткового возраста. Важно, чтобы это четко регулировалось с момента, когда ребенок получает доступ к счету, и родители могли бы распоряжаться портфелем, — сказал он.

Эксперт отметил, что важно с раннего возраста учить детей обращаться с финансами, а начать лучше с карманных денег. Вначале это могут быть небольшие суммы, а потом можно их увеличивать.

Со временем, по словам Фрея, из своих карманных денег дети могут делать небольшие покупки, например, приобретать одежду. Таким образом, они постепенно станут независимыми и научатся обращаться с финансами самостоятельно, передает РИА Новости.

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