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Наталья Сергунина: Для жителей столицы стартовал конкурс «Покажи Москву!»
Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Наталья Сергунина: Для жителей столицы стартовал конкурс «Покажи Москву!»

Анастасия Волоснова

Город

В Москве стартовал новый этап конкурса «Покажи Москву!», который приурочили ко Всемирному дню гида. Об этом рассказали в комитете по туризму со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

Для участия в конкурсе москвичи должны рассказать о любимых местах своего района. Кроме того, жителям столицы предлагают составить проект туристического маршрута по выбранной территории.

— По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта «Активный гражданин». Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта. Они принимаются на официальном сайте, — сообщила Наталья Сергунина.

Среди членов жюри будут представители столичных комитетов по туризму, молодежной политике и других ведомств. Кроме того, к судьям присоединятся гиды, экскурсоводы и победитель первого сезона конкурса Андрей Леднев.

Уточняется, что итоги проекта «Покажи Москву!» подведут 18 апреля. Победители получат призы, которые подготовили в рамках проекта «Активный гражданин», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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туризмНаталья Сергунинаконкурс
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