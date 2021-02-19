Врач рассказал, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение памяти

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Забывчивость человека может оказаться симптомом заболеваний головного мозга, сосудов или последствий коронавируса. Об этом рассказал директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

По его словам, медикам необходимо понимать возрастную категорию и историю болезни людей, склонных к забывчивости. Это поможет определить, если в организме пациента патология.

— Важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом, — пояснил Верткин.

Он уточнил, что люди в возрасте могут иметь проблемы с памятью из-за нарушения кровообращения, черепно-мозговых травм, нарушений в сердце или сосудах из-за артериального давления. Кроме того забывчивость является симптомом хронических заболеваний, среди которых может быть диабет или болезнь Альцгеймера, пояснил специалист.

Отмечается, что резкие скачки температуры и усталость на фоне ухудшения памяти стоит связывать с перенесенным коронавирусом. Однако врач рекомендовал не заниматься самодиагностикой при появлении подобных симптомов, а обратиться к специалисту, сообщает «АИФ».

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