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Врач рассказал, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение памяти
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Врач рассказал, симптомом каких заболеваний может быть ухудшение памяти

Анастасия Волоснова

Здоровье

Забывчивость человека может оказаться симптомом заболеваний головного мозга, сосудов или последствий коронавируса. Об этом рассказал директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

По его словам, медикам необходимо понимать возрастную категорию и историю болезни людей, склонных к забывчивости. Это поможет определить, если в организме пациента патология.

— Важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом, — пояснил Верткин.

Он уточнил, что люди в возрасте могут иметь проблемы с памятью из-за нарушения кровообращения, черепно-мозговых травм, нарушений в сердце или сосудах из-за артериального давления. Кроме того забывчивость является симптомом хронических заболеваний, среди которых может быть диабет или болезнь Альцгеймера, пояснил специалист.

Отмечается, что резкие скачки температуры и усталость на фоне ухудшения памяти стоит связывать с перенесенным коронавирусом. Однако врач рекомендовал не заниматься самодиагностикой при появлении подобных симптомов, а обратиться к специалисту, сообщает «АИФ».

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